東勢林區管理處招考約僱森林護管員，楊姓女考生獲得第1名。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處招考約僱森林護管員，甄試符合資格40人，錄取率為12.5％，競爭激烈。（東勢林區管理處提供）

東勢處處長張弘毅公告正取及候補名單。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處招考約僱森林護管員，甄試符合資格40人，錄取率為12.5％，27日公布錄取名單，其中，楊姓女考生甫自大學畢業，大三時立志要當森林護管員，此次通過體能術科和筆試測驗，獲得第1名。

東勢林管處表示，因森林護管、林野巡視及林業相關工作除須具備林業專業知識外，能嫻熟騎乘循環檔機車及具強健體魄亦為必備條件，才能在嚴峻之山林環境中安全完成任務，必須先通過騎乘循環檔機車測驗及負重20公斤背包，男生於8分30秒，女生於9分30秒內走完或跑完1000公尺之艱鉅關卡，才能進一步參加筆試及口試。

有7位女性應考人巾幗不讓鬚眉，皆通過困難的術科測驗，其中，甫自大學畢業的楊姓女考生，大三時立志要當森林護管員，更以第一名之姿錄取，展現出守護山林的強烈企圖心。

東勢處指出，本次約僱森林護管員甄試共45人報名，經審查符合資格為40人，男性32人，女性8人，原住民族5人；學歷碩士3人、學士19人、專科及高中職18人；年紀最小20歲、最大60歲，平均年齡35歲，通過術科測驗者共29人，綜合第二階段筆試及口試成績，上午10時揭曉正取及候補名單，公告於東勢林區管理處公佈欄及網站(https：／／dongshih.forest.gov.tw／)。

處長張弘毅表示，本次錄取人員將於2021年1月17日統一報到，為使新進護管員盡快熟悉工作內容，已規劃為期一個月的專業與實務訓練，成績及格的森林守護生力軍將派駐現場，從事第一線森林保護工作。