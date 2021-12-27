原住民族語言傳播大樓27日在桃園市長鄭文燦（右一）、原民會主委夷將．拔路兒（右二）等人主持下開工動土。（蔡依珍攝）

原住民族語言傳播大樓27日在桃園市長鄭文燦（右二）、原民會主委夷將．拔路兒（右三）等人主持下開工動土。（蔡依珍攝）

原住民族語言傳播大樓27日在桃園市長鄭文燦（右三）、原民會主委夷將．拔路兒（右四）等人主持下開工動土。（蔡依珍攝）

斥資17億原民語言傳播大樓落腳青埔，今動土拚2024年完工。(蔡依珍攝)

原住民族電視台2004年創設，幾經「顛沛流離」，至今仍在租攝影棚，在桃園市政府無償捐地、中央分年編列17億經費下，將於青埔興建原住民族語言傳播大樓，27日開工動土，拚2024年完工，原民會主委夷將·拔路兒讚是里程碑，期許原民語言和文化透過傳播獲得傳承。

夷將·拔路兒表示，原住民族電視台長期租用辦公廳舍和攝影棚，曾輾轉在台視、東森、公視、中視等位址，原民傳播人員「流離失所」近20年，長期在變動中工作，非常不穩定，2015年蔡英文總統接受原民台專訪時，允諾「幫忙找一個家」，保障原住民族媒體傳播權。

「有錢沒地也蓋不起來！」夷將·拔路兒感謝立委陳瑩積極協助覓地，並在桃園市長鄭文燦和桃園市議員支持下，通過土地使用案，27日順利開工動土，也是原民會成立25年來，首見重大設施落腳桃園，期許3年後正式啟用。

桃園市長鄭文燦說，原住民族語言傳播大樓為「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」第3期工程，有原住民族文化事業基金會、原住民語言研究發展基金會兩大原住民族重要基金會落腳，並成為原住民族電視台的永久台址。

鄭文燦指出，首期工程為「桃園陽光劇場」，於今年12月11日正式啟用，已通過連續3周鐵玫瑰熱音賞、鐵玫瑰音樂節、開幕音樂會的壓力測試，舉辦活動效果卓越，不僅是可容納1.5萬人的戶外場地，且兼具多元功能，是相當適合舉辦音樂會、市集、露營、展覽、戶外電影院、浮空投影與原住民族國際音樂節、豐年祭等各類大型活動的場所。他也提到，桃園陽光劇場爭取到經濟部工業局的5G異地共演示範計畫補助，開幕系列活動中進行桃園、新竹共演以及台灣、日本共演，受到廣大迴響。

鄭文燦說，第2期工程則為「國際原住民族文創園區」，預計明年7月竣工，建築風格採原住民族圖騰元素，獨具特色，內部空間也有多元功能，將作為原住民族工藝、文創的交流展示空間，並將推廣美食文化，不僅進行文化典藏、育成，且會讓原民文化成為台灣的重要資產。

鄭文燦說，全國原住民族人口約58萬人，桃園便占了近8萬人，人數僅次於花蓮，是全台第2大原住民族故鄉，市府作為原住民族最好的朋友與後盾，協同原民會致力促成原住民族轉型正義，讓原民成為台灣不可或缺、美麗拼圖的一環。

立法委員陳瑩表示，感謝鄭文燦與市府團隊協助給予原民台一個永遠的家，慷慨提供桃園高鐵站旁這塊地處優良的青埔蛋黃區。桃園近年無論在軟、硬體建置與文化的傳承上，都為原民帶來最優質的環境與服務，非常用心，也感謝設計與營造團隊的努力。

立法委員伍麗華表示，桃園市政府是友善對待原住民族的極佳典範，鄭文燦任內關注原民生活，包括積極建設偏鄉的路與橋，在市區中也提供蛋黃區土地作為屬於原民的家，族人會珍惜這份心意，而原民也會讓市民看見，桃園因為原住民族的存在而更美麗。