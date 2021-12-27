今有媒體披露前副總統陳建仁有望以黑馬之姿參選台北市長，為政壇投下震撼彈，對於此傳聞可能性，民進黨立委何志偉表示，他個人覺得是放話的人喊一喊可能性比較大，加上陳建仁被點名也不是新消息，他倒覺得，亂喊的人，背後的目的是什麼，這才是值得觀察的重點，且隨便亂點名，不見得是善意的點名，他覺得這樣亂放消息非常不好。

「宅神」朱學恒今(27日)主持廣播節目《POP搶先爆》詢問何志偉，今有媒體披露陳建仁有望以黑馬之姿參選台北市長，此事可能性有多大？何志偉表示，他個人覺得是放話的人喊一喊可能性比較大，且陳建仁被點名也不是新的傳聞，他倒是覺得，亂喊的人，背後的目的是什麼，這才是值得觀察的重點。

民進黨立委何志偉。（報系資料照）

何志偉續指，隨便亂點名，不見得是善意的點名，他覺得這樣亂放消息非常不好。朱學恒追問，最近衛福部已經接連有3個人被「點名」後留任，到底是否真有人要衛福部長的位子？何志偉聽完表示「有啊！」

何坦言，的確有人一直在等，且傳統農曆年動物「蟄伏」，要等到春天打雷過後才會出來，而目前「前面的雷已經打完了，後面應該還有一、兩道雷要劈下去」，等雷全部打完，真正的主角才會出來。

朱學恒表示，所以要等到明年9月之後了？何志偉表示，搞這些事的人不見得是民進黨內的人，而這樣的運作方式，是蠻討人厭的。

此外，談及高雄市又有人酒駕撞死人，是否應修法？何志偉表示，他覺得未來酒駕修法應該朝向「只要酒駕，等同故意殺人」的罪刑去修法，才能遏止酒駕犯罪。朱學恒反問，但是法界可能不願意這樣走？何志偉表示，法還是有標準、有比例原則在，但他認為，政治人物應該針對酒駕修法表態。