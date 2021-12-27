國民黨日前批評民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀將中二選區與台中切割，林靜儀受訪時反嗆，「國民黨發言人沒有住在台中」。國民黨發言人、文傳會主委凌濤表示，「但是靜儀，妳不知道的是。我曾在台中生活數年，在台中一中度過高中歲月。」

凌濤遺憾地表示，林靜儀宣布參選中二至今，沒有把握時間積極了解在地建設「補課」，對民眾在地的大小事漠不關心，提出政策不合時宜且乏善可陳，民進黨執政已讓中火火力全開，如今林又把政治口水、「議顏堂」帶來中二選區，讓在地民眾深感疲倦厭惡，更讓政治環境烏煙瘴氣，林靜儀是該對中二選民致上十二萬分的歉意。

而針對林靜儀提及「政績收割在顏先生身上」，凌濤對此提及，搭配各項建設爭取的歷程，這句話不就證明許多在地建設就是顏寬恒爭取的嗎？「謝謝凸顯。」凌濤也分析，林靜儀此次回應明顯揭露她對於盧秀燕市長、顏寬恒及在地議員共同努力地方建設的成果深感不安，凌濤反問，若真心關心中二選民，難道不應該為了這些建設的成果而雙手鼓掌嗎？

凌濤表示，顏寬恒一步一腳印認真推動「政策三箭」，為沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰爭取「路平、燈亮、水溝通」超過180項的具體建設實績，真正符合在地民眾的需求，相信選民在雙方政策比較之後，會比較青睞與台中市盧秀燕市長共同為在地打拚的顏寬恒，託付未來的選民服務。