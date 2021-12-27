林智堅宣布棄選大新竹市長 促加速「竹竹合併」

新竹市長林智堅今(27)日表示，經過連日思考，為了能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長。他表示，希望他這樣的決定，能夠促使各在野政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。

林智堅表示，九月初他提出新竹縣市合併升格的倡議後，第一時間得到楊文科縣長的支持，相關民調也有近6成大新竹鄉親支持合併升格。眼看新竹人擺脫長期發展困境的契機，已近在咫尺，可惜因為政黨立場的介入，讓縣市之間兄弟齊心的故事，蒙上政爭的陰影。林智堅表示，他擔憂城市發展的契機，因為他的個人因素斷送，為了大新竹鄉親的福祉，他要透過宣布不參選2022大新竹市長的決定，促成在野各政黨，正視並支持新竹人渴望升格的訴求。

林智堅強調，七年前，基於對故鄉新竹的熱情，在普遍不被外界看好之下，投入2014的新竹市長選舉。擔任市長這七年，他用盡全力改造新竹市，也因為對故鄉的不捨和在乎，今年九月提出大新竹合併的倡議，如今更基於對家鄉的疼惜，做出不選2022大新竹市長，以成全大局的決定。他衷心希望，國民黨等在野各黨派，都能放下政黨利益，以國家戰略產業的發展，以及新竹縣民、市民福祉為優先，正視國家與城市發展的需要，共同促成大新竹合併升格。

林智堅強調，他始終覺得，政治本來就是很單純簡單的道理，只要是對的事，就值得用盡全力去實現。

林智堅也說，雖然不會參選2022的大新竹市長，但還是會繼續努力推動新竹縣市合併升格。林智堅請託所有縣民與市民，不要再繼續沉默了。「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沉默」，呼籲新竹縣市的鄉親一起大聲疾呼，「新竹要更好，我們要升格。」