在Oｍicron病毒於歐洲快速蔓延並導致部分國家封城後，美國的確診人數自上週也開始激增。儘管目前的數據顯示Omicron引發重症的機率較低，但仍會對多國原本計畫的邊境重啟造成延宕，再加上中國山西在上週也出現大量的本土病例，因此市場資金對亞股也再度出現觀望，就連持續吸金超過五週的中國股市，在上週也開始受到的外資賣超的壓力。

根據統計，上週外資對中國股市小幅賣超1.91億美元，但是對韓國與台灣股市卻分別買超4.89億美元與6.75億美元，這樣的資金動能跟過去相比已明顯收斂，可見近期受歐、美疫情擴大影響，外資對亞股樂觀的情緒也暫時受到壓抑。不過，即使外資買超動能暫歇，但這三地股市的大盤指數，在上週的漲跌幅也都在1％以內，可見資金觀望的心態較濃。

印度與東南亞股市在上週的表現也是平平，其中印度股市自11月初站上6萬點大關後，大盤指數便出現波段拉回，之後就一路跌跌盪盪至今。另外，外資在上週亦流出東協股市，除了泰國吸引了1.35億美元的外資買超之外，其餘市場都檔不住外資流出的壓力，但跟東北亞股市一樣，上週東協多數市場的漲跌幅也都在1％以內。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，雖然聯準會對通膨的態度，已經從原本的「暫時性」轉變到「維持在高位一段時間」，但當前全球通膨的壓力依舊尚未消化，市場對商品與勞動力的需求也依然緊繃，所以當前任何風吹草動，都可能對市場造成一定的震盪，過去這段期間的疫情升溫，就是市場情緒緊繃的最佳證明。

林雅慧表示，以美國與歐洲來說，復甦成長最快的階段已經過去，但以亞洲來說，復甦卻仍在加速，預計2022年全球增長的動力，將由歐、美轉向亞洲與個別的新興市場、甚至是個別服務業的回溫上。特別是亞洲疫苗接種率的上升，有助於經濟復甦及企業獲利，明年中國人行更可能透過公開市場操作、或其他措施替金融體系注入流動性；可見儘管上週外資對亞股出現觀望，但資金動能與大盤漲跌幅都還能控制在一定範圍內。

林雅慧指出，近日Omicron變種病毒肆虐，雖然再度考驗各國的防疫政策與邊境管控能力，但由於該病毒引發重症的機率較低，所以不會影響全球經濟擴張的態勢；不過，在上游成本增加之後，企業銷售勢必也會受到衝擊，在此情境下，包含亞股在內的全球股市也是震盪居多，投資人在短線上必須要有與波動共處的準備。

摩根資產管理表示，未來全球經濟擴張的動能，除了仰賴歐、美消費的進一步復甦、以及亞洲消費動能的接棒之外，受到當前供應鏈緊繃的影響，全球企業是否會因此擴大資本支出，也攸關未來全球經濟的走向，近期已觀察到企業在半導體與元宇宙上有增加資本支出的跡象，顯示亞洲供應鏈仍有長期結構性的優勢，建議投資人維持對亞洲股票的區域性配置。