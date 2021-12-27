2021年十大藝文新聞揭曉，由「全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊」居冠，特別的是，以往前10名以表演藝術類為多數，今年視覺藝術類佔了4則，表演藝術類則為2則。

由北藝大藝管所主辦的2021年十大藝文新聞票選活動，27日由文化部次長李靜慧、北藝大校長陳愷璜共同揭曉，第二名為「《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益」，第三名則為「『台灣的維納斯』重見天日，黃土水塵封半世紀名作《甘露水》交付文化部永久典藏」。

文化部次長李靜慧表示，疫情衝擊是大家心裡的痛，文化部對於如何幫助藝文工作者度過難關感到非常焦急，「藝FUN券發送有一定的成效，但仍遠遠不足，今年疫情再起後有更多積極性紓困方式，但發現落實紓困最大的關鍵是藝文工作者的身分認定，未來也會加緊腳步推動執行。」

位居第二的「《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益」，松山文創園區總監陳玉秀表示，對於文化藝術工作者或是藝文場所營運者而言，有一部著作權的專法，在各項工作的推行上，有更明確可依據的規定與準則。

其他第四到第十名還包括「文獎條例三讀通過」、「數位、紙本藝FUN券開放登記」、「兩廳院OPENTIX售票平台正式營運」、「北車鳥人『夢遊』撤下，民眾不捨」、「奈良美智特展『朦朧潮濕的一天』首亮相」、「故宮『鎮院三寶』特展」、「防疫在家也能欣賞表演藝術」。