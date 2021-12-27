為力挺全台商家振興經濟，推廣台灣Pay行動支付便利性，第一銀行繼11月於台北迪化街商圈推出「迪化永樂最速Pay」活動後，第一銀行董事長邱月琴與總經理鄭美玲於12月25日一同出席台南海安商圈聖誕音樂節，推出「商圈第一配，最愛台灣Pay」系列第二波活動，除介紹台灣Pay便利及優惠外，並實際走訪市集使用台灣Pay掃碼支付輕鬆購物，不但落實交易零接觸，還享10％現金回饋，要用台灣Pay傳遞滿滿的幸福回饋，刺激防疫期間數位化消費。

第一銀行長期深耕全台商圈、夜市、市場，為響應政府五倍券政策，鼓勵民眾使用數位振興五倍券綁定台灣Pay外出消費刺激經濟，本次聯手台南海安商圈，合作推出「商圈第一配，最愛台灣Pay，台南海安最速Pay」活動，即日起至2022年2月28日止，於台南海安商圈使用第一銀行台灣Pay（信用卡/金融卡/帳戶）掃碼支付，不限消費金額均享10％現金回饋（非即時），單筆最高回饋100元，相當於消費1000元直接打9折，活動期間每戶最高回饋300元，讓民眾不只振興經濟，還可撿好康。

海安商圈坐落於台南市中心舊府城區蛋黃位置，以超高CP值特色餐廳及人氣銅板美食聞名，海安路藝術街上許多創意造景、保有古色古香的神農街、海鳥市集及露天座氛圍等，吸引很多觀光客前來朝聖打卡，第一銀行為了讓更多攤商及年輕人愛用台灣Pay，選擇海安商圈打造行動支付零接觸場域，並趁勢推出台灣Pay10％回饋，鼓勵民眾消費，感受音樂、藝術、市集的多元魅力，幫助店家力搶零接觸交易商機。

第一銀行表示，為協助具一定規模的商圈、夜市及市場的小型店家、攤商快速部署台灣Pay行動支付數位服務，至2022年6月底前，提供台灣Pay金融卡收單0費率，並持續優化申請流程，讓商家可以快速申請台灣Pay金融卡收款服務，推出2個多月以來，已舉辦超過60場招商說明會，合計超過800個商家導入台灣Pay金融卡收單，讓民眾體驗安心、快速及便利的行動支付服務，共同為防疫盡一份心力，振興經濟並守護美好家園。