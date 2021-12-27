歲末之際，不讓年底即將到期點數浪費，HAPPY GO年終加碼提供卡友眾多兌點回饋活動，包括扣1點即可享優惠價換購餐廳飯店抵用券、零星點數兌換便利商店福袋、電影票、購物金等，就是要讓卡友能夠將手邊的點數發揮最大效益。凡兌點或愛心捐點的卡友，還有機會將iPhone 13 Pro手機帶回家。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，HAPPY GO卡友對點數敏感度高，每年到十二月初點數的兌換率都會到八成以上，預計年底前最後一周還會持續衝高，特別是今年受到疫情影響，消費者看緊荷包也讓兌點情況較往年更踴躍，預計兌點率可望創下歷年新高。

HAPPY GO身為跨產業會員經營為核心的紅利點數平台，最重視點數使用情境要能貼近卡友生活，因此今年也觀察到，忠誠卡友最喜歡的兌點旺季就是每年10到12月初的百貨周年慶，不僅有期間限定超值優惠的兌換比例，且疫情逐漸趨緩帶動消費回流，因此消費次數與點數兌換量都相當亮眼。

此外，疫情影響下，電商消費持續成長，不論是雙11或是雙12，卡友在電商平台上兌點的需求也相對增加。而透過HAPPY GO App直接以零星點數兌換便利商店或生活類商品與餐點的比例也明顯提高。

為鼓勵民眾兌點，HAPPY GO與全家便利商店攜手的年度獻禮活動可說點點都超值，除了有眾多商品半價兌外，到年底之前只要單次兌點滿100點即可抽Samsung Galaxy Z Flip 3，50元購物金兌5即送1，且在HAPPY GO App上更獨家推出超值福袋，只要150點或300點便可獲得全家年度最熱銷商品。HAPPY GO也推出了兌點紅配綠與訂閱制方案，除了可兌換每天都必需的咖啡點心、美食餐點外，還可額外獲得高額點數回饋，讓卡友不僅兌點划算，更能快速累積點數在明年繼續使用。

每到年底都是點數放大的最大時機，身上只剩零碎點數也別擔心，HAPPY GO App推出一點兌換好康專區，包括扣一點即可享優惠價換購Paul法國麵包或知名餐廳或飯店下午茶等抵用券，1點換寶島眼鏡優惠券、40點獲得friDay購物60元購物金、50點享電影票價199元起、70點兌換長庚生物科技旅行用品，就是要讓卡友身上的每一點都不浪費。

HAPPY GO也呼籲卡友，除了消費兌點以外，也歡迎將點數化為愛心。年底前另有愛心捐點抽好禮的活動，卡友可透過App、官網捐點以及進線客服等方式，就能將點數化作愛心幫助九大公益團體，包括伊甸基金會、台灣世界展望會、唐氏症基金會、喜憨兒基金會、兒童福利聯盟文教基金會、家扶基金會、麥當勞叔叔之家慈善基金會、瑞信兒童醫療基金會、中華社會福利聯合勸募協會。只要捐點就有機會將HAPPY GO 2022愛心桌曆、新北耶誕城限量口罩等精美好禮帶回家。希望卡友能為公益團體在歲末寒冬之時注入更多愛心暖流。