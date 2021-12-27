台中捷運公司董事長林志盈指出，各項措施已展現成效，全年虧損可控制在6億元左右。（陳世宗攝）

台中捷運公司累積到2020年已虧損8.9億，即使今年虧損控制在6億，中捷至今年底累積虧損會高達15億，佔目前中捷資本額25億的6成。市議員陳淑華27日指出，未來預計還要增資10億總計達35億元。照目前虧損的速度看起來，恐怕到2024年就虧光，會不會變成無底洞？市庫恐怕要有長期增資捷運公司的準備。

台中捷運公司董事長林志盈指出，今年受新冠肺炎疫情影響收入減少，中捷公司努力開源節流，除持續拓展附屬事業收入外，也積極減少開支，包含控留預算員額1成未進用，以節省人事費用；另也加強場站節能、優化電力及照明節能作業，大幅降低營運開銷。各項措施已展現成效，全年虧損可控制在6億元左右。

陳淑華指出，受疫情影響，台中市公共運輸受到嚴重衝擊，公車也好、捷運也好運量萎縮，台中捷運綠線運量即便現在恢復，運量仍不到原預估每日運量。

陳淑華說，捷運公司的營運計畫是在今年疫情前編列，明年預估每日運量高達5萬4500人次，明年虧損7億3千萬元。中捷明年的預算及營運計劃並未覈實編列，無法真實反應營運現況，在這種情況下，中捷更應該加強營運、改善體質，應提出提高經營績效的因應對策。

林志盈強調，明年度收入較今年度增加約5200萬元；另因整體支出增加約1.27億元，明年度結算虧損較今年6.56億元增加約7500萬元，為7.31億元。支出增加主要原因是正式營運後設備、車輛等維修物料增加，以及人員依年資晉等、晉級及升遷等人事費用增加。