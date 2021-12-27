隨著台股近2年跟著資金行情勁揚，加上在「護國神山」台積電等半導體業者在國際產業鏈位居重要地位，台股近日重新站上萬八關卡，小資族也趕上這波熱潮，並搭配近年相當熱門的定期定額投資法買進ETF，但一名女網友卻透露，她從3月投資到現在只賺178元，提問為何別人能大賺一筆，引發熱烈討論，有網友直指「本金很重要」，還有投資時間太短，從報酬率看更準等問題。

該名女網友在Dcard論壇提問，「2021/3到現在，為什麼別人定期定額可以賺那麼多啊，是不是我定太少錢了」，並貼出1張在證券商定期定額的狀況，投資總額19,591元、2檔ETF，報酬率為0.91%，分別投資元大台灣ESG永續ETF（00850）和富邦公司治理ETF（00692），前者現值10,055元、報酬率2.09%，後者9714元、報酬率-0.29%。

從券商說明來看，元大台灣ESG永續ETF追蹤臺灣永續指數，成分股為追蹤致力於ESG發展，以永續經營為目標、並符合篩選條件的台股上市股票，其中，台積電權重最高、達29.03%。富邦公司治理ETF則是追蹤臺灣公司治理100指數，以公司治理概念為投資主題，權重最高的同樣是台積電、達41.29%。

對此，網友紛紛留言表示，「妳也才丟快兩萬是要賺什麼」、「沒為什麼，純粹時間太短了，定期定額請拉三年以上的時間再來看。錢多錢少沒差別，報酬率都一樣，你就算投入200萬，也只賺到一萬八而已」、「定期定額本來就不是靠短期獲利的，長時間會有獲利的，如果想要賺多就去玩股票，etf本來就不是賺多的，只是穩定獲利而已」、「時間拉長報酬率至少超過10倍以上甚至100倍，千萬不要小看複利的力量」。

也有很多過來人分享經驗並貼出定期定額投資狀況，包括追蹤臺灣50指數的富邦台50ETF，「那時股價是50幾，現在股價80左右，每個月定額5000，現在大概+9000。所以不要太在意現在自己是否賺很少，etf 通常大家都是做長線，只要不是急需用錢，就繼續讓他慢慢長大」；定期定額元大台灣50ETF(0050)的網友也強調，「本金很重要」。

也有從2020年9月開始投資的網友貼出投資情況，投資標的包括元大台灣50ETF、台積電以及元大高股息ETF(0056)，報酬率2,058元或5.37%，「到現在也才這樣哈哈，不過比銀行好很多了，而且可以當長期存」。