高齡15歲柴犬走失，八德女警家避寒住一晚超暖心。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

高齡15歲柴犬走失，八德女警家避寒住一晚超暖心。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市八德區1隻高齡15歲柴犬「Lulu」，26日傍晚如往常出門散步卻忘了回家，轄區八德警分局高明所員警深夜發現帶回所內，廖姓員警不忍牠在寒流來襲的冬夜待在派出所，帶回家洗澡保暖，並將走失資訊放上在地臉書社團，27日順利聯絡上曾姓飼主，「Lulu」返家前還到廖警辦公桌繞行，讓眾人備感溫馨，直呼：「牠特別來說謝謝耶！」

老柴犬「Lulu」，是十幾年前有曾姓飼主領養，平時個性溫馴很親人，目前已15歲高齡，習慣在自家附近散步後回家，26日深夜被路人發現獨自在八德茄苳路走失，警方獲報將牠帶回派出所安置。

高明派出所副所長羅義靜表示，Lulu被帶回所時乖巧安靜，還在所內慢慢走不怕生，身上有項圈跟衣服，猜想是走失。同仁廖彩如有養狗經驗，下班後把Lulu帶回家洗澡保暖，也將資料公告八德臉書社團，積極幫Lulu找回飼主。

曾姓飼主表示，Lulu走失時全家人遍尋不著，26日深夜11點多到派出所報案，當時Lulu正在廖警家也不便深夜打擾，才約定27日到派出所領回。

離開前Lulu還走到廖姓員警桌下聞了幾下，曾姓飼主說：「她可能想說謝謝警察姐姐啦！」看到Lulu把派出所當自己家的悠閒模樣，感謝直呼：「有你們真好！」