大陸股市今年漲勢相對溫吞，相較於其他國家股市的多頭行情，上證A股指數在3400點至3900點區間狹幅整理，今年以來漲幅僅約5％。

瀚亞投資表示，今年大陸政策方向出現轉變，大型權值股較難有表現，但是部分族群及股票表現活躍，預計接下來仍是選股為主。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟指出，近期新出現的Omicron病毒是最大的不確定性，但是就經濟基本面來看，12月應該不會出現太大轉變。除此之外，市場流動性也是必須緊密觀察的重點之一。

今年來大陸A股基金表現兩極，根據CMoney資料顯示，截至12月10日為止，11檔大陸A股基金平均績效為負2.7％，其中僅有瀚亞中國A股基金、匯豐中國A股匯聚基金兩檔績效表現勝過大盤，報酬率分別為9.36％、7.31％。其中，瀚亞中國A股基金近一年、近兩年報酬率分別達18.94％、65.84％，表現在同類型基金中居冠。

林庭樟提到，即將邁入2022年，按過往經驗封關前的市場波動可能更大，操作策略上，將避免追逐高估值的趨勢行情，而是更加注重個股的風險收益比；將留意年底的中央經濟工作會議，可能出現的積極信號包括：寬信用、上基建，跟促消費等。

展望後市，林庭樟認為，短期內沒有整體性的向上大行情，但也不存在大的風險。目前大陸股市盤面上主流族群並不明顯，族群各擁題材且輪動快速，造成大陸A股相關基金績效落差極大。

以瀚亞中國A股基金為例，選擇科技、醫藥及消費三大產業為主，聚焦具有高增長及低評價的族群與產業布局，靈活操作並伺機尋找低估值標的，成功挹注今年以來績效表現。

林庭樟認為，相較於成熟國家可能轉向緊縮政策，大陸則可能維持寬鬆政策，個別產業投資機會可期，建議投資人挑選資產布局多元且績效穩健的大陸A股基金，來參與相關機會。