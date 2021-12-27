在疫情衝擊下，許多機構物資募集較過往困難，財政部轄下的四家公股投信—華南永昌投信、兆豐投信、第一金投信、合庫投信特別選在歲末年終，串連起彼此的關懷，齊心送愛捐物資，為社福團體增添活水，26日在多位公股投信董事長及總經理的帶領下號召同仁，前往桃園市私立庭芳啟智教養院，陪伴院生一起度過歡樂的假日時光。

這兩年因為新冠肺炎疫情衝擊，各界捐贈物資大減，許多的弱勢族群與社福團體影響甚鉅，此次，公股投信能夠串連做公益，顯得格外有意義。

此次兆豐投信董事長、華南永昌投信、第一金投信、合庫投信多位董事長及總經理到桃園大溪的庭芳教院捐贈生活用品等相關物資，送上滿滿的溫暖與關懷，並且陪伴院生表演互動，為院區帶來笑聲及掌聲，也為寒冬注入一道暖流。

公股投信多位董事長表示，未來將持續攜手舉辦及參與各項社會關懷的公益活動，以善盡企業社會責任，期許在公股投信的各個成員，透過參與公益活動，將關懷送到社會需要的角落，也進一步培養彼此合作的默契，同時凝聚公股投信的向心力。

而兆豐慈善基金會也愛心不落人後，共同響應參與公股投信的社會公益活動，捐贈物資並與庭芳啟智教養院的院生遊戲同樂，讓院生們在寒冬中感受到滿滿的溫暖。

華南永昌投信董事長黃昭棠表示，秉持著企業關懷、企業社會責任、永續經營的理念，希望藉著這次活動發揮更多影響力，引領更多有能力有愛心的企業一起投入社會公益關懷。

華南永昌投信表示，響應政府推動企業社會責任精神，這次公股投信凝聚向心力，善盡企業責任，投入可運用的資源助力弱勢團體能獲得支持，落實企業關懷永續經營理念，並希望善用影響力帶動更多企業與民眾共同投入公益活動，將關懷送到社會上更多需要的角落，為社會創造正向循環，持續擴大公益力量。