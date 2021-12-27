由於美國勞動市場持續供不應求，加上通膨率躥上39年新高，美國勞工薪資大幅上揚，連白領勞工薪資也鬆動走高，上一季年增3.9％，漲幅改寫近20年新高。

根據聯邦政府的資料，今年第三季民間部門整體薪資水準較去年同期激增4.6％，薪資漲幅前幾高的產業分別是服務、零售與餐旅業。

白領勞工薪資增幅雖然較少，但上一季也年增3.9％，創2003年以來最大增幅。

另根據紐約經濟諮商理事會本月稍早的調查發現，美國企業規畫明年為員工加薪的幅度平均達3.9％，創2008年以來最高。

總部設在底特律的金融機構Ally Financial人資長派特森(Kathie Patterson)表示，「我們原本鎖定招募的人才要不是拒絕公司的邀約，就是要求協商加碼薪資條件。」所以該公司已經調高薪資、分紅獎金與員工退休金的提撥率。

對於金融業、律師事務所與科技業等具專業背景的勞工而言，今年將是大豐收的一年，除了可領到一筆高額的分紅獎金，薪資也會調漲。

美國大型投資銀行入門級分析師的起薪今年已突破6位數大關，Milbank國際律師事務所今年6月將新進律師的年薪從19萬美元調至20萬美元後，也帶動其他律師事務所全面調高薪資。

薪酬顧問業者Johnson Associates董事經理強森(Alan Johnson)表示，「我們金融業的客戶都面臨人手不足、必需調漲薪資留人與搶人才的壓力。」根據該公司的調查，銀行業者今年薪資與分紅獎金的調漲幅度少則10％，最高上看35％。

經濟學家擔心的是，這波薪資調漲恐透過產品價格調升轉嫁給消費者，進而帶動物價進一步飆高，然後再刺激薪資上漲，形成一個惡性循環。

美國消費者物價指數(CPI)11月年增6.8％，創39年新高，物價飆漲不僅會侵蝕薪資，甚至可能完全抵銷掉薪資成長。