桃園市政府消防局統計近3年火災顯示，近7成除濕機火災發生在冬季，其它電暖器、烘衣機及吹風機等火災也大幅上升。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府消防局統計近3年火災顯示，近7成除濕機火災發生在冬季，其它電暖器、烘衣機及吹風機等火災也大幅上升。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府消防局統計近3年火災顯示，近7成除濕機火災發生在冬季，其它電暖器、烘衣機及吹風機等火災也大幅上升，因應本周大陸冷氣團南下，提醒認明安全商標、定期保養和清潔濾網、使用獨立插座、注意潮濕防積污、周邊1公尺內淨空可燃物，6撇步慎防電器走火。

天氣轉為濕冷，除濕機、電暖器、吹風機及烘衣機等電器使用率大增，消防局火災調查科指出，除濕機發生火災常見的原因包含內部電路機板或滿水停機功能故障、電源線短路（擠壓、拉扯等）、插頭或插座積污導電、機台老舊等。

電暖器及吹風機常因電源線短路、過負載、插頭或插座積污導電或周邊放置棉被及衣物等可燃物過熱引火；而烘衣機則是電源線短路、過負載或濾網蓄積灰塵、棉絮致散熱效果不佳過熱引燃。

消防局特別提醒民眾，冬季常用的電器產品於選購及使用時，應特別留意：

一、認明標準檢驗局 (BSMI)商品安全標章。

二、電器產品應定期保養，老舊或發現異常時須汰換更新。

三、電暖器、吹風機及烘衣機屬高功率電器，使用時應使用獨立插座、電源線避免纏繞，防止過載引起火災。

四、電暖器及吹風機於浴室使用注意潮濕環境易漏電，應加裝漏電斷路器，並防止積污導電引起火災。

五、電暖器及吹風機避免用於烘衣或取暖等不當使用，周邊1公尺內不可放置衣物、棉被等可燃物。

六、烘衣機應定期清潔濾網及周邊棉絮、灰塵，避免影響散熱功能。