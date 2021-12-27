台股目前加權指數本益比14.50倍，低於過去十年平均17.11倍，台股估值相對長期平均佳具備投資價值。其中，電子類股第四季以來成交比重達6成左右，重回台股投資主流，未來在新興科技持續的推陳出新下，電子類股有望持續為投資亮點。

兆豐台灣先進通訊基金經理人許鈞雄指出，經過第三季股市修正後，台股本益比目前來到14.50倍，低於十年平均17.11倍，相較美股S&P 500指數本益比來到25.86倍，高於十年平均19.76倍，台股估值仍低，具備投資價值。

台股產業選擇上，許鈞雄指出，看好2022年營運延續強勁動能之公司，如利基型IC設計(HPC、AI相關)、載板、低軌道衛星、第三代半導體、電子紙受惠疫情後數位轉型的需求提升。此外，把握元宇宙相關題材將為未來10年商機，也將是未來台股投資主線。

兆豐投信認為，雖近期美國通膨來到高水準，但是股市仍持續表現，主因是美國聯準會對於縮減購債的計劃符合市場預期，目前股市處於利率政策偏向鴿派升息言論氣氛中。然而台股指數10月底重返萬七後，類股間的輪動加大，將會個股題材表現為主，因此，以主動選股操作的台股科技型電子基金將更具有優勢。