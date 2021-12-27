中央氣象局表示，明天(28日)白天起水氣減少、冷空氣減弱，各地回溫，周四(30日)起東北季風增強，周五(31日)、周六(1/1)跨年期間，北部及東北部地區天氣較涼，低溫下探14度；元旦連假，北部山區及東半部地區有局部短暫雨。

跨年冷空氣南襲全台低溫出爐 戴立綱：恐飄雨看101煙火

氣象局表示，受大陸冷氣團影響，今(27日)晚至明(28日)清晨，金門縣局部地區仍有10度以下低溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。周三(29日)各地氣溫逐漸回升，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

27至28日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(30日)東北季風增強，周五(31日)至下周日(1月2日)東北季風影響，北部及東北部地區天氣較涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大；北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；至於此波冷空氣強度是否會達大陸冷氣團等級，有待進一步觀察。

下周一(3日)東北季風減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。4日至6日東北季風減弱，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。