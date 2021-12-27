緬甸海軍向大陸購買中共海軍（PLAN）退役的35B型明級柴電攻擊潛艇，改名為「彌麗憍提號」(UMS Minye Kyaw Htin)，名字來自緬甸歷史上的一位君主。

防衛世界(Defense World)報導，這是緬甸海軍第2艘潛艦，第1艘是2020年向印度海軍購買的2手潛艇辛杜維爾號(UMS Minye Theinkhathu) ，它是一艘印度授權生產的俄羅斯基洛級潛艇，1988年在印度海軍服役，2020年除籍並售給緬甸。

明級潛艇是大陸第1種自行設計的潛艇，它根據前一代033級(仿自俄羅斯R級潛艇)的操作經驗修改而來，仍然看的出與033級的關係。從1974年開始，已有4種變體，也就是035、035A、035B、035G。全長76公尺，排水量2,10 噸，最大航速約 18 節，最大潛水深度300公尺。

其中035B修改了魚雷發射管，使其具備發射飛彈的能力。除緬甸購買以外，孟加拉也在2016年以2.03億美元的價格購買2艘035G型潛艇。