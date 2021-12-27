為推動新竹縣市合併升格，立法院民進黨團日前欲將《地制法》逕付二讀，引發爭議。根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，有44%民眾認為縣市合併升格是為了民進黨地方選舉和政治利益，有29%民眾則認為是為了國土規劃和地方發展。

《美麗島電子報》針對政府在2022年地方選舉前推動縣市合併議題進行民調，結果顯示，有44.0%民眾認為政府是為了民進黨地方選舉和政治利益、29.0%民眾認為是為了國土區域規劃和地方發展，未明確回答的有26.9%。

《美麗島電子報》經過交叉分析後發現，僅民進黨支持者傾向認為明年選舉前將縣市升格合併是為了國土區域規劃和地方發展，其餘各群民眾明顯傾向認為中央政府此舉是為了民進黨地方選舉和政治利益，尤其是台北市與桃竹苗、或專科以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過半數持此看法。

同時，針對縣市合併議題，新台灣國策智庫今天(27日)也公布民調，結果顯示，有10.3％民眾非常支持，23. 2％還算支持，20. 4％不太支持，24. 3非常不支持，總計44.7％的台灣民眾不支持縣市合併升格，支持的只有33. 5％，另有 21.8％的人無明確意見。

其中新竹縣居民58％支持縣市合併升格，29.7％不支持 ; 新竹市居民46.9％支持，50％不支持 ;彰化縣居民有39.7％支持，37％不支持;雲林縣居民36％支持，51.3％不支持;嘉義縣42.9％支持，34.7％不支持;嘉義市58.1％支持，31.5％不支持。