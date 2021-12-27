Faye今舉辦新專輯發片記者會。（亞神音樂提供）

詹雯婷（Faye）27日舉辦《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》發片記者會，她先前與F.I.R.團長陳建寧因合約問題互告偽造文書、妨害名譽等罪，4月時檢察官以罪嫌不足等理由不起訴此案，Faye今表示：「官司檢察官再議通過了，現在等重審，一切就交給律師，（打官司）只是對自己的名字一個尊重。」

她新專輯製作過程漫長艱辛，回想一路走來，Faye忍不住落淚，形容自己當時像是在黑暗中前進，雖心裡害怕仍要勇往直前，她哽咽地說：「當時想說怎麼可能做得完，但是我做到了。」感情空窗3年的她，笑說做專輯時非常專心，如今終於發片，接下來應該可以交男朋友了。

Faye暌違4年發片，演藝圈好友吳姍儒、許茹芸、許哲珮、孫燕姿特別錄製影片祝賀，看VCR時她情緒激動、再次紅了眼眶，坦言：「我滿愛哭的，寫歌做音樂會流淚，連錄音最後一天也是，有一種上班上了一年要離職的感覺，會很感動。」蔡健雅特別到場送上「跳舞女孩音樂盒」，祝福Faye繼續用歌聲在音樂裡開心跳舞、享受舞台。

提及吳姍儒的弟弟鹿希派因在夜店外抽大麻捲菸遭到警方逮捕，最後以10萬交保，Faye坦言事件發生至今都不敢打擾好友，「他們應該也滿辛苦的，希望可以順利的度過」。

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