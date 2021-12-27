明基醫（4116）27日董事會通過與康科特（6518）股權合作案，明基醫將透過認購私募、公開收購方式，取得康科特40％股權，私募價為每股12元，公開收購價為18元，對照康科特27日收盤價，明基醫對康科特公開收購價位約溢價2.86％。

預計雙方結盟後，將跨入專科醫院之通路與專業醫療管理領域，未來結合雙方產品開發與專業醫療服務互補之優勢，提供更優質的醫療產品與服務，藉由雙方共享業務及營運各項合作，提升競爭優勢，以發揮更大的經營績效。

明基醫董事會通過總投資約1.9億元，參與康科特私募普通股及公開收購普通股。其中投資約1億元，參與康科特私募增資普通股，取得增資後股本25％股權。其餘金額將同時以公開收購方式購買康科特普通股，每股收購價格為18元，預計收購約增資後股本15％股權，此二案交易完成後，將持有康科特增資後股本約40％股權。

本次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於110年12月28日，公開收購開始日預計不晚於110年12月29日。預定對康科特之最高收購數量為500萬股（約康科特增資後股本之15％），最低收購數量為166.7萬股（約康科特增資後股本之5％），收購截止日期為111年1月17日，若收購股權比例達最低收購股數，本次公開收購即為成就。

明基三豐副董事長楊宏培表示，台灣銀髮族樂活養生與醫療照護的市場越來越重要，台灣各地許多社區診所與地區特色專科醫院近年來積極朝向「小而美」的方向發展，康科特有多年豐富的專業醫療管理顧問經驗，結盟後將整合資源，加強開拓醫療管理顧問市場，以提供高齡市場的專業醫療服務，完整明基佳世達醫療艦隊的布局。

康科特為專業醫療管理顧問公司，主要核心業務為提供地區醫院與專科醫院經營管理完整配套服務與醫療設備耗材的供應等，特別深耕於銀髮醫療照護相關科別。