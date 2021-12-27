新冠疫苗開放混打實施，高端（6547)的新冠疫苗也入列！據部立桃園醫院鄭健禹醫師團隊發表的數據顯示，以高端疫苗作為第三針追加免疫一個月後，BAU數值比兩劑AZ疫苗施打三個月後高出14倍，同時也比兩劑AZ疫苗接種後的抗體高峰期高出5倍，顯示極為優秀的追加免疫效果。

由於以高端疫苗作為第三劑施打效果佳，可望吸引民眾施打意願下，目前全台高端新冠肺炎疫苗施打處也持續增設，截至12/27止，新北市、台南可施打的醫療院所分別達72、71處，桃園市也有56處。高端建議民眾在施打前兩日，應先致電各縣市衛福部醫院、當地衛生局疾病管制科或衛生所進行確認。

鄭健禹醫師團隊於12月15日在國際生醫資料庫medRxiv發表兩劑AZ疫苗後、第三針混打高端新冠疫苗的臨床試驗期間分析數據。數據顯示，以高端作為AZ疫苗的「異源免疫增強」（heterologous booster）第三針施打，不但安全耐受性極為優異，且在用以評估免疫生成性的anti-spike IgG（BAU/mL）數據上，以高端疫苗作為第三針追加免疫一個月後，BAU數值比兩劑AZ疫苗施打三個月後高出14倍，同時也比兩劑AZ疫苗接種後的抗體高峰期高出5倍，顯示極為優秀的追加免疫效果。

專家表示，該項AZ合併高端的異源增強混打臨床分析數據，與國際上其他新冠疫苗異源免疫增強混打的數據相近，如近期由英國所發表的COV-BOOST異源混打試驗；而高端與AZ混打的數據也有著不遜色於國際其他疫苗的表現。

綜合考量蛋白質次單位疫苗的安全耐受性、以及第三針施打的優異免疫生成性，腺病毒疫苗與次單位疫苗的異源增強混打，將是未來應列入考量的選項之一。