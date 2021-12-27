萬事達卡（Mastercard）SpendingPulse公布調查，美國民眾在11月1日至12月24日的年終假期購物季支出增長8.5％，締造17年來最強勁成長。顯示雖然疫情升溫以及供應鏈瓶頸，但在經濟復甦帶動下，人們消費力依舊強勁，主要是購買服飾和珠寶。

今年美耶誕假期電商銷售躍升11％，再次凸顯疫情不斷改變民眾購物習慣，網購趨勢持續熱絡。

該報告指出，儘管美國確診案例再度攀升，但無礙購物熱情，消費者考量到供應鏈問題而急著提前採購禮物，推升實體商店銷售額比2020年增長8.1％。

萬事達卡資深顧問薩多夫（Steve Sadove）表示，「由於傳出關於供應鏈與勞力短缺的消息，人們因此趕在假期旺季來臨前先買禮物，促使消費者蜂湧至線上與實體商店購物。」

SpendingPulse資料顯示，2021年耶誕假期購物季的電商銷售約占整體零售額的20.9％，高於2020年的20.6％以及2019年的14.6％，這反映消費者喜歡在家舒服地上網瀏覽商品及下單，使得網購持續展現成長動能。

珠寶、電子產品銷售額成長強勁，前者業績比2020年同期飆升32％，後者勁揚16.2％，另外服裝銷售年增47.3％，至於百貨公司的業績也躍升21.2％。

該份報告主要追蹤萬事達卡支付網路的銷售活動，總計現金與其他支付型式支出，但不計汽車銷售。