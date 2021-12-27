桃園執行分署查封李男名下土地。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

李姓男子欠繳1126筆ETC通行費、停車費和交通罰鍰，累計達36萬餘元，卻長期不繳，遭移送桃園執行分署後，李男還多次爽約，不願提出清償計畫，卻被查出名下有5筆土地，包括藝文園區的精華住宅用地，桃園分署將於下周二拍賣，彰顯強力執行的決心。

李姓男子自2018年起，多次未繳納ETC通行費與路邊停車費等交通罰單，累計1126筆、36萬餘元，違規情節重大，經新北市政府交通局與交通事件裁決處移送桃園分署執行，但李男早脫產，薪資與存款都無法強制執行，桃園分署多次催繳後，查出他名下有5筆土地，全數查封。

桃園分署指出，李男名下5筆位於桃園區莊敬路二段住宅區內的土地，其中1筆土地是面臨馬路的水泥地停車場，價值不斐，土地雖為持分，但經鑑價後5筆土地價值高達250萬元。

桃園分署表示，查封後李男曾表示願意繳納，請求暫緩執行，卻多次爽約未按約定期日提出清償計畫，桃園分署為維護公權力，已定於明年1月4日「123聯合法拍會」進行第一拍，如李男屆時仍未清償1千餘筆路邊停車費、ETC通行費與交通罰單，將以不動產拍賣所得清償，以維護國家債權。

桃園分署呼籲欠繳路邊停車費、ETC通行費與交通罰單的義務人，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，勿持有僥倖心理，否則將被移送強制執行扣存、扣薪、拍賣車輛或不動產，得不償失。