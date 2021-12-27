大陸商務部27日發佈《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》與《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》讓兩份負面清單各縮減至31條、27條，壓減比例為6.1％、10％，例如包含取消乘用車製造外資的持股比限制等，修改後新規訂於2022年1月1日起生效。

另值得注意的是，此次清單也新增一項條文說明，針對從事外資準入負面清單禁止投資領域業務的境內企業，到境外發行股份並上市交易時，應經大陸國家主管部門審核同意，且境外投資者不得參與企業經營管理。

據每日經濟新聞引述大陸商務部說明，此次新的負面清單修改有幾大特色，第一是深化製造業開放；第二是自貿試驗區探索放寬服務業準入，以及提高外資準入負面清單精準度、優化外資準入負面清單管理。

例如在製造業開放方面，此次針對汽車製造領域，取消乘用車製造外資股比限制，以及同一家外商可在大陸建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業等限制，更讓自貿試驗區負面清單的製造業條目達到清零。