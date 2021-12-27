小米智慧氣炸鍋 推薦價1995元。(遠百桃園店提供／蔡依珍桃園傳真)

佳醫Toffy Drip Coffee Maker日本機特價2180元(原價2690元)。(遠百桃園店提供／蔡依珍桃園傳真)

象印IH豪熱沸騰微電腦電子鍋6人份(NPHEF10)特價8990元(原價15900元)。(遠百桃園店提供／蔡依珍桃園傳真)

恆隆行VERMICULAR IH鑄鐵電子鍋(飛魚銀)特價29500元(原價32500元)。(遠百桃園店提供／蔡依珍桃園傳真)

馬上就要2022了，不少民眾選擇待在家好好自「煮」管理，家電業績順勢看漲，桃園遠東百貨於27日至明年1月12日推出迎新禮讚活動，搭配11大銀行於百貨服飾單筆分期刷滿5000送500、刷滿10000送1000，遠百APP獨家加碼精名品／化妝品／女裝／男裝／童裝單筆滿5000送250，此外，大家電單筆滿10000送1000，數位3C／APPLE／MUJI單筆滿10000送500，民眾不妨趕在跨年前選購，喜迎2022。

今年熱銷家電榜就是近期上市的小米智慧氣炸鍋，純白的機身、超親民的價格，內建百種食譜，可氣炸、焗烤、烘果乾，可設定40度至200度烹飪溫度，推薦價1995元。手沖咖啡熱潮盛行，Toffy Drip Coffee Maker日本機特價2180元(原價2690元)，典雅復古風設計，可選擇灰杏白或板岩綠顏色，喜歡喝手沖咖啡的民眾人手一台，操作簡單又能增添生活質感，譽為今年必買質感小家電之一。

象印IH豪熱沸騰微電腦電子鍋6人份(NPHEF10)特價8990元(原價15900元)，含8種調節白米口感功能，電磁式加熱讓美味更升級。PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋5L(HD2195)特價12900(原價21900元)，透過智旋IH大火力與火紋內鍋讓湯汁形成超強渦流，可煲湯、煮粥等。恆隆行VERMICULAR IH鑄鐵電子鍋(飛魚銀)特價29500元(原價32500元)，蒸氣噴出口抑制溢鍋的功能，不會讓米飯變黏糊，讓米呈現亮澤與飽滿，想吃世界級白米飯和懶人無水料理一定要入手。