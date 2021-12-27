今年4月，大陸海軍第1艘075型兩棲攻擊艦「海南號」剛剛成軍，想不到在年底又看看2號艦「廣西號」也成軍，並且已公布了該艦的艦徽，設計者特別將上層結構(俗稱艦島)轉化成一個「桂」字圖樣，「桂」正是廣西之簡稱，是個頗有創意的美術設計。

中華戰略學會研究員張競博士表示，廣西艦的主基地為舟山基地，因此位於寧波市莊橋鎮莊橋機場應該就是該艦的支援機場。該機場為解放軍海軍航空兵獨立第四團(艦儎機飛行團)駐地，就廣西艦艦儎機之岸基支援作業來說，依據其與舟山基地距離判斷，該機場自然就是最合理方案。

廣西艦的艦徽，舷號32，艦島就是一個「桂」字。（圖／微博）

儘管未來依據寧波市城市發展規劃方案，該機場將搬遷到慈谿市觀海衛鎮，但到目前為止，尚未確認搬遷日期。

由於075型兩棲攻擊艦上可搭儎旋翼機與兩棲輸具，並且再加上海軍陸戰隊作戰部隊。這三類配屬於075型兩棲攻擊艦之兵力，究竟是採取隸屬於該艦之建制兵力，但是由相關岸基單位支援其作業，抑或是採取慣常配屬兵力派遣進駐，擔任戰備值班模式，由三類兵力不同母體單位分別提供任務兵力，以輪替方式納編進駐該艦；這將會決定其戰力水準變化狀況。

由於075型兩棲攻擊艦空間有限，當前述三種不同兵力納編進駐該艦後，其所能執行之駐地訓練將受到限制，因此必須利用進港靠泊期間，運用軍港碼頭周邊訓場，讓海軍陸戰隊作戰部隊人員實施訓練磨練戰技，以便維持其戰力水準。同樣對於旋翼機與兩棲舟艇部隊來說，當其進駐075型艦後，若要實施駐地訓練，亦須配合該艦作息，所以也未見得能夠滿足所有需求。

同時就前述三類配屬兵力所需之後勤支援與維修保養來說，進駐075型艦後，亦會受到限制，所以經常必須獲得岸基單位，通常亦就是其母體單位提供支援，所以這就是為何具艦儎航空兵力之艦艇，其母港或是進駐基地港區周邊，都儘量要設置艦儎機陸基機場，讓該艦所承儎戰機或旋翼機，得運用其靠泊整補期間，先離艦返回母體單位基地，獲得更理想之後勤補給維修保養支援，或者運用陸上基地訓練設施，進行進駐艦艇後，駐地訓練所無法實施之訓練課目，以便維持戰力水準。

當然就075型艦來說，最理想狀況是前述三類兵力之岸基母體部隊駐地，能夠與其所進駐基地相互配合，但若是沒有辦法滿足理想安排與配置時，當然就是以旋翼機兵力為優先，至於兩棲舟艇或是海軍陸戰隊部隊，很可能就要另行靠泊，或是在適當海域實施兵力換防進駐。

其實，千萬不要忽視這三種類型兵力是保持經常進駐，抑或是依據任務臨時派遣進駐，三者納編進駐周期是手拉手齊步走，保持同步進退，還是各自有其進駐輪調周期，在兵力派遣納編進駐節奏有所差異狀況下，又要如何規劃不同類型兵力間之組合訓練，整體戰力水準變化曲線又會是何種樣態，其實都值得吾人保持關注。