民眾黨里長江和樹 發聲明挺顏寬恒。

台灣民眾黨下屆台中市議員參選人，也是現任大里區立德里長江和樹，27日發表聲明力挺台中市第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒，他呼籲中二選區的選民，該考慮的是，選上的民意代表，未來要為地方改變什麼？而不是不斷抹黑、侮辱對手那裡不好的候選人。

江和樹指出，對於這次中二選區補選選戰，實在看不下去了！可以看到，所有的電視台，都只在打一個顏寬恒，揭顏家的瘡疤，似乎在選總統，不能因為顏清標是他的父親就不給他機會，況且顏清標也因為曾經的不是，付出代價入獄過了。

用侮辱、抹黑的方式，抹殺一個人，實在不對，從清潔劑、炒米粉事件中，可從網路上找一下就可知道顏寬恒送的清潔劑並未超過30元，卻被人說是黑金！民進黨自己也送過，別人送不行？人家只是炒米粉，你們甚至還發餐盒，不要標準不一樣。

江和樹呼籲包含霧峰地區等中二選區的選民，該考慮的是，選上的民意代表，未來要為地方改變什麼？而不是不斷抹黑、侮辱對手那裡不好的候選人，這不是正確的政治文化，候選人應該提出將來要為地方解決什麼的政策，而不是用騙的。

江和樹也指出，看到他被攻擊成這樣，很於心不忍，在地方上的各種場合、及不管是紅、白包場合、宮廟場合，也常看到顏寬恒，他的親和力是有目共睹的，不像有些人，為了選舉才來這邊的，這能真正了解地方的需求嗎？