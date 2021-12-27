雖然近年來中共與天主教廷梵蒂岡關係漸漸拉近，多次傳出即將建立外交關係，但是大陸至今仍限制民間和教會慶祝耶誕節。今年中國與西方國家關係格外緊張，在面臨新一波新冠疫情衝擊之際，大陸官方仍以疫情為由限制聖誕節慶祝活動，但也明確要求落實宗教必須進行中國化的政策，禁止慶祝西方文化和節日。

《德國之聲》指出，關注中國大陸宗教自由和人權狀況的雜誌《寒冬》掌握一份《關於弘揚民族傳統文化禁止過洋節的通知》的大陸官方文件顯示，耶誕節是個「被禁止的西方節日」。

亞洲天主教新聞社（Ucanews）報導稱，雖然限制慶聖誕節，但大陸管理下的「愛國教會」教堂門面聖誕慶祝活動仍允許拍照和轉播，這麼做的目的是製造大陸教會活動沒有受到限制的形象。

中國媒體也曾報導，廣西融安縣教育局曾發佈一份《關於弘揚民族傳統文化禁止過洋節的通知》說，「一些西方發達國家憑藉現金的科技手段和發達的文化傳播手段，在我國移植西方的價值觀和生活方式，受到中國一年年輕人的追捧，商家也借機造勢，營造氣氛，吸引消費者，對我國的傳統文化造成了嚴重的衝擊。」因此，縣教育局決定禁止師生在校園內外組織開展各類「洋節」慶祝活動。通知最後還留有融安縣公安局國保大隊的舉報電話。

融安縣教育局向陸媒《極目新聞》確認了文件的真實性，稱該通知書為系統內部文件。融安縣教育局表示：「文件的目的是希望弘揚中華優秀傳統文化，可能用『禁止』有點過火，引起了輿情。」教育局也稱，此次公告只針對平安夜和耶誕節，不針對其他西方節日，「如果有涉及個人信仰的問題，可以小範圍地個人過。」

報導說，中共自稱是無神論者，但中國官方仍承佛教、道教和伊斯蘭教和「三自愛國教會」，但是這些宗教都受到官方嚴格的管控，未在官方登記的宗教組織和團體都會受到嚴格取締。