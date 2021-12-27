國泰金控今舉行2021年第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊上修今、明兩年經濟成長率至6.1％及3.9％；隨美國展現抗通膨決心，Fed態度轉趨鷹派，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強預測，台灣明年可能跟著美國升息腳步，若我國經濟熱絡、通膨持續高漲，不排除央行明年6月一口氣升息1碼的可能性。

徐之強進一步指出，隨Fed調整明年升息預期後，台灣央行釋放更清楚的升息意向；徐之強認為，美國明年升息可能落在6月、9月、12月，每次各升息1碼，央行最快也是在明年6月升息，但根據以往的經驗來看，我國經濟表現平緩，每次升息「半碼」可能性最高，但若我國經濟熱絡、通膨持續高漲，6月就有升息1碼的空間。

我國經濟表現強勁；國發會今下午也公布11月景氣燈號，連續亮出第10個代表景氣「熱絡」的紅燈，續創史上最長紀錄，官員解讀，反映我國經濟穩定成長，復甦力道強勁且全面，年底適逢採購旺季，12月續亮紅燈機率高。

徐之強指出，台灣上次升息是2011年6月，至今已經超過10年，台灣升息、降息與美國連動性高，台灣央行是升息較緩慢，通常只有半碼，但一旦決定降息，幅度會比較大，上次降息幅度就是1碼。

在匯率方面，美國宣布加快縮減購債，只要進入升息循環，美元就會轉強，新台幣升值壓力減緩，甚至比現在貶值一點，徐之強預測，明年新台幣將落在27.5元至28.5元兌1美元之間。

隨我國疫苗覆蓋率提高，內需消費明顯改善、外需出口有撐的情況下，徐之強表示，預期台灣明年景氣穩定復甦，整體經濟呈現「外溫內熱」的局面。