電影《一杯熱奶茶的等待》上映後，繾綣浪漫的鋪陳深受粉絲好評，三位主角連晨翔、吳子霏與周予天接受LiTV線上影視專訪，當聊到「若遇到人生中重大關卡時，你會坦承告訴另一半嗎？」原以為最殘酷的問題會考倒他們，沒想到周予天不加思索說：「我會！因為你不說的話，總有一天她還是會知道，還不如直接講！」不論遇到重症或驟變，將選擇權交給對方評估，吳子霏補充說：「或許生病我不會說，但其他事，我反而會希望他去找下一個，就是前進吧！」

《一杯熱奶茶的等待》貫穿主軸就是「等待」，現實生活中，若有心儀者出現，連晨翔、吳子霏與周予天願意等對方多久？尤其對方又已有另一半，「我覺得我個人是可以耗很長的時間等待，但如果我知道，她也跟我講清楚有對象的話，我是可以馬上不等待，強迫自己不要再去等了！」連晨翔說的同時，吳子霏與周予天也附和，雖然戲裡陷很深，但戲外感情觀可謂「理性三人組」！

兩大陽光男神連晨翔與周予天都是歌手出身跨領域拍戲。（圖／LiTV、台北双喜電影提供）

吳子霏被粉絲羨慕命太好！一字排開的男神，讓粉絲好生羨慕她，因此LiTV笑問拍戲過程中有沒有真的被誰電到？面對連晨翔與周予天「請好好回答」的眼神，如此「陷阱」題下，吳子霏不像戲裡那樣呆萌，有備而來地表示「電」有分程度：「我覺得予天是很深情的電，這世上原來還有這種願意等一個人那麼久的電；晨翔就是笑著卻帶傷，他的電是電在承擔自己所有一切，不想給別人麻煩的體貼；綱大的電則是整個眉宇之間透露一種神祕、憂鬱氣息，跟他對戲時都蠻能感受到那個角色一切感覺跟他的傷痛…。」

成功下樁的吳子霏，反問連晨翔與周予天，有對吳子霏飾演的筱華動心嗎？連晨翔回：「筱華…筱華很有趣，如果不是那麼傻白甜的話，應該會蠻喜歡的！」坦承欣賞戲裡筱華「好奇」的個性，但就是太傻！而周予天則喜歡筱華活潑的特質，那到底筱華能不能擄獲男神？「我沒有一個理想型的定義，主要都是相處的感覺重要！」