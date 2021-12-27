路透27日報導，根據歐洲第四大電信集團、西班牙最大通訊營運商西班牙電信（Telefonica）的消息人士透露，該公司已經向瑞典製造商愛立信（Ericsson）購買了5G網路設備，以替換其在西班牙部署的一些華為設備，這也驗證了稍早之前西班牙當地報紙Expansion的報導。

該消息人士稱，更換下一代移動網路設備是西班牙電信2019年宣佈的供應商多元化戰略的一部分。不過這位消息人士不願透露西班牙電信從愛立信購買了多少設備，也未說明是何時購買。

根據稍早Expansion的報導內容，西班牙電信在採購替代供應之前，已經部署了一些先前採購的華為設備。不過華為和愛立信的西班牙官方並未回應上述消息。

事實上，西班牙電信撤換華為設備早就在該公司的調整方針之中。路透在2019年就曾報導，西班牙電信的CTIO（技術兼訊息執行長）Enrique Blanco就曾表示，5G 網路核心設備是通訊網路中最敏感的部分，出於數據保護與服務安全，該公司在建構其5G核心網路中，會大幅減少採用華為的零部件。