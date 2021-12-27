抱緊「護國神山」台積電，上市建商達麗（6177）相中科技大廠加碼台南投資設廠所帶動的商機，本月3日首度旗開得勝，成功競標第一筆公辦都更案「台南市東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新事業」，獲選為最優申請人資格，27日正式與台南市政府簽訂。達麗表示，未來將鎖定換屋需求，規劃為中大戶住宅；市場估計，未來開發規模將至少100億元。

臺南市政府近年積極配合中央推動營改土地資產活化，達麗建設本月初成功奪得「台南市東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新事業」最優申請人資格，今天正式簽約，市長黃偉哲親自出席，在該案簽約儀式中，與招商得標達麗建設董事長謝志長正式簽約。

黃偉哲表示，本次公辦都更案市府將透過都市更新容積獎勵的方式取得至少120戶社會住宅，預計112年動工，116年完工，總計可為市庫節省公帑支出約20億元經費，除建構平實營區優質居住空間外亦提供青年及弱勢族群可負擔的住宅單元，落實「希望家園」的施政理念。

南市府都發局長莊德樑表示，平實營區第二期都更案之基地位於後甲二路、後甲三街、平實二街與平實六街所圍之住宅區，土地面積約為2.4公頃，左鄰中央百米景觀公園(平實公園)，周邊有南紡夢時代及國賓商圈，距離大灣交流道僅十分鐘車程距離，未來尚有平實轉運站設立於中華東路、小東路口。

本次公辦都更案預計規劃16-24層樓大樓，近940個住宅單元，並將申請綠建築銀級，搭配整體生活、休閒、商業、交通機能完善的環境，將建構具有優良生活品質的景觀住宅，奠定該區成為東臺南副都心的基礎。

市府都發局說明，市府與國產署、軍備局合作藉由實施都市更新加速地區發展，同時積極推動中央住宅政策，透過都更容積獎勵取得社會住宅方式，增加本市社會住宅供給；以期達到穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，創造市民、公部門與投資者多贏效益。

謝志長表示，「從事房地產30幾年，這次很榮幸有機會跟台南市政府結緣，母親是台南人住在水仙宮附近，因此對於台南特別有感情也覺得很親切。第一次看到這塊基地，就覺得很有吸引力，儘管開標前幕僚建議，這個案子不好賺，但能在台南市的建設在大發展的過程中能參與也是我的希望，因此會特別用心規劃，並配合當地改善整個環境都市更新，當成整個營建的目標。

謝志長表示，該案不會等到116年才完工，達麗建設會努力加緊腳步，希望能提前完工，讓更多市民能享受更好的居住空間，並朝向一個地標型的建築來完成，變成台南市東區的住宅亮點，這也是我的使命。

達麗建設協理廖政雄表示，該案佔地7306坪，為台南最精華的蛋黃區，是達麗建設首度參與公辦都更案，第一次競標，就旗開得勝，這也是插旗台南的第四筆開發案。

達麗建設南區經理傅景林表示，達麗最新獲選最優申請人的「台南市東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新事業」，使用分區為住五，容積率210％，未來開發規模包括預計會分回給市府的社會住宅120戶，總計將有5萬建坪。

至於達麗可分回面積，傅景林表示，全案將採權利變換模式來開發，達麗估計可分回約4.5萬坪。看準南科產業聚落進駐帶來的換屋需求，尤其該都更案基地位於後甲二路、後甲三路的最精華地段，鄰近南紡購物中心、國賓商圈、成功大學、交流道，面平實公園第一排，因此全案將朝向中大坪數的換屋產品來規劃，不會規劃為首購的小宅產品。

傅景林表示，達麗預計與台南市府完成簽約之後，2023年將取得建照。

市場估計，依台南近年急漲的房價觀察，目前外圍重劃區房價已飆到近4字頭；依達麗東區平實段公辦都更案的地點觀察，未來總銷勢必站上百億大關。

台南東區平實段公辦都更案，吸引不少A咖級建商卡位。達麗得標的這塊地，隔壁就是「平實段2、3、5、6地號基地」，基地8683坪，1月完成招商，高雄建商國城建設奪得最優申請人資格，預計投入約86億元，開發規模營建坪達6.6萬坪，住宅約1200戶，估計總銷約180億元；另外，還將興建公宅約180戶。