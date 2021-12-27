日本媒體報導說，公投結果有助於台灣重啟福島等5縣食品的進口。圖為國人拒絕日本核食進入台灣，上街抗議。（本報資料照片）

反萊豬公投結果「不同意票」多過「同意票」，民意展現台灣人在現行國際準則下，願意接受萊豬進口，下一步是否接著會開放日本福島食品，成為各界最關心的話題。根據一份最新民調顯示，有33.5%民眾同意開放福島食品，有57.9%則不同意。

《美麗島電子報》27日公布有關開放福島食品進口的民調，結果顯示，有33.5%民眾同意（其中7.0%很同意、26.5%還算同意），57.9%不同意（其中37.8%很不同意、20.1%有點不同意），未明確回答的有8.6%。

同時，《美麗島電子報》也將重啟核四公投與是否同意政府開放日本核食兩項議題進行聯合分析，並歸類出9群，藉此初探民眾對核輻射的風險認知甚至隱含的矛盾情結。結果顯示，不同意開放但對啟用核四無立場（22.4%）、不同意開放但挺核四（21.9%）、同意開放但反核四（20.7%）、不同意開放而且反核四（13.6%），至於其他5群的比率則皆未達1成。

此外，日台交流協會代表泉裕泰25日表示，福島食品與CPTPP沒有連結，並指台灣人的食安問題，應該要由台灣政府來負責。被問及是否有與蔡政府討論此事時，泉裕泰則說，「我們就是等待著台灣自己的決心」。總統馬英九則說，他任內為此跟日方溝通多次，到底這個問題該怎麼解決，還要再觀察；至於民進黨擬以福島食品取代核食說法，馬說，政府不能夠用此方式向人民開玩笑。