110學年度HBL高中籃球甲級聯賽高雄區賽程外卡賽，半場打完僅領先2分的治平高中，第3節高二後衛戴翊單節狂轟5記三分球，帶動球隊甩開對手強恕高中追擊，終場治平78比64獲勝，28日下午和高雄地主高苑工商爭奪男子組最後1個8強席位。

戴翊本戰三分球12投6中，進帳23分及5籃板，彌補之前與泰山高中一戰自己絕殺球失手的遺憾，28日關鍵戰希望能繼續幫助球隊，他笑說：「因為落入外卡賽，等於想晉級8強我們得連打7天比賽，雖然體力已經到極限，但我想幫助教練和學長們進軍8強。」

治平複賽階段的分組單循環賽和南山高中、松山高中、泰山高中及東山高中「四山」同組，但曾力退東山、和衛冕軍泰山激戰到延長賽才飲恨，總教練吳建龍肯定子弟兵拚勁，也指出，自己帶隊5年今年是球隊最靠近8強的一次，會開會討論對抗高苑的策略、期盼有好結果。

28日外卡賽最終日從中午12點起陸續有4場激戰，依序是女子組南山高中出戰苗栗高商、永平高中對戰南湖高中，接著男子組東山高中強碰錦和高中，最後由治平、高苑的「南北對決」壓軸。