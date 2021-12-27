蔡英文總統27日參加清華大學半導體研究學院揭牌典禮。（陳育賢攝）

清華大學半導體研究學院今(27)日上午舉行揭牌典禮，由總統蔡英文、教育部長潘文忠、新竹市長林智堅及力積電董事長黃崇仁等11家合作企業代表共同揭牌。蔡總統今晚並在臉書表示，給護國群山更多支持，四大半導體學院全數到位！

蔡英文總統表示，今天，她到新竹為清華大學半導體研究學院揭牌。加上已經陸續成立的成大、陽明交大和台大，現在「四大半導體學院」全數到位，這是台灣半導體產業的新里程碑！

蔡總統指出，台灣的半導體產業已經在世界占有領先地位，我們繼續跟時間賽跑，才能把握住產業鏈的關鍵優勢！提升研發水準、積極培育人才，就是讓半導體產業持續進步最關鍵的原動力。這四所半導體學院，有非常多企業一起投入。透過產學合作的課程，學生能夠同時學習學術理論和業界實務，不僅能大幅提升人才素質，也能為產業發展打下重要的基礎。

蔡總統也對縮短學校寒暑假一事提出解釋，她指出，為了跟時間賽跑，建議半導體學院在學程設計上，可以更彈性地運用寒暑假的時間。她並不是說要縮短所有學校的寒暑假，請大家千萬不要誤解了。她講的是半導體學院，而不是國高中或其它學校的寒暑假喔！