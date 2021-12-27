菲律賓受強颱雷伊重創後重建路迢遙，部分地區要2個月後才能恢復供電。由於57萬多人災後無家可歸，有地方政府決定發放「房屋重建折價券」，讓災民可以優惠價買到建材。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天通報，雷伊颱風造成至少389人喪生、1146人受傷、64人下落不明，420萬4601人受災，57萬906人無家可歸，房屋、基礎建設、農業等經濟損失合計達220.55億披索（約新台幣121.58億元）。

新聞網站Rappler報導，宿霧省長賈西亞（Gwendolyn Garcia）今天說，風災過後，「我們首先將確保居民重新有房子住。家庭、房子。我們會發放折價券」。

賈西亞說，居民可用這些折價券選購建材。「我們將決定每張折價券的金額。他們將可自由選擇鍍鋅鐵、膠合板或纖維板的厚度。」

她表示，省政府也將設定建材供應價格上限。

雷伊除了摧毀災民住所，也使菲律賓全國284個城鎮電力供應中斷，陸續搶修中。宿霧市長拉瑪（Michael Rama）今天接受電台訪問時說，宿霧市預計可於1月首週恢復供電。

不過，宿霧省馬克坦島（Mactan）預計要2個月後才能恢復供電，其他地區恢復供電時間約2週到6週不等。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，針對馬尼拉當局因抗疫導致救災經費短缺，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）承諾，將動用「政府所有資產」救助災民。

菲國預算暨管理部表示，年底前將撥用50億披索援助遭風災重創的地方政府。