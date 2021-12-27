高雄市黃姓男子26日晚間酒駕高速撞上林姓男子一家四口，導致林男妻子當場死亡、林男與2名女兒重傷，警方27日下午訊後將他直接以「殺人罪」移送高雄地檢署。檢方晚間認定黃男具「殺人之不確定故意」，涉犯刑法第271條殺人既未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。檢方強調，對於酒後駕車行為「零容忍」，依法究辦以遏止歪風，保障人民安全。

黃男遭押解至地檢署時，一下車就腿軟，在警方兩側攙扶戒護下緩步前進，似乎是安全帽遮掩的太過密實，導致步伐緩慢。面對媒體包圍不斷說「對不起」，問他會不會去靈堂上香，他還點頭說「會」。走上地檢署階梯時，媒體問他「已經2次（酒駕前科）了！到底有沒有悔意！」他不斷說「對不起」，步伐更顯顢頇。

檢方表示，訊後認定黃男有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。黃男2006年、2009年均曾因酒駕案件遭移送，仍心存僥倖，明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛的狀態，無法遵守、辨識道路交通標誌及注意車前狀況，竟基於縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷、亦不違背其本意之殺人不確定故意，酒後開車上路，撞擊林姓一家4人，致范女送醫後不治死亡，其餘3人則分別受有輕重傷，經警到場處理，並測得被告吐氣酒精濃度高達每公升1.24毫克。

檢方強調，酒駕肇事害人害己，政府雖大力宣導、進行修法並加強取締，然仍有不少酒駕者心存僥倖一再觸法，漠視其他用路人之身體、生命安全，輕則危害交通安全，重則導致他人受傷甚至死亡，造成無辜家庭人倫破碎。對於酒後駕車之行為嚴厲譴責，並依法究辦，採取零容忍之立場，以遏止酒駕歪風，保障人民安全。

警方連夜查出，黃男同車的趙姓友人爆料，曾規勸他勿開車，但黃男仍搶下鑰匙堅持要開車，結果在河東路、國民街口高速衝撞造林男一家，造成林男骨盆骨折，范姓妻子重傷不治，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢，一家人瞬間天人永隔。

高雄市長陳其邁第一時間表示「酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容」，要求警察局要從嚴從速儘速偵辦，建請高雄地方檢察署聲押、高雄地方法院重判，同時指示交通局、警察局加強道安大執法，盡速研擬相關修法建議。

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