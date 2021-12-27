因應跨年期間全台各地大型跨年活動現場及各大熱門跨年景點都將湧入大量人潮，帶動整體訊務量將呈現倍數成長，台灣之星早在一個月前即提前佈署、全力備戰，動員逾250人次網路工程及維護單位同仁進駐全台超過30個跨年熱點，佈建超過150個小型基地台與行動基地車、強化訊號品質，擴增頻寬容量平均超過2.7倍以上，以有效承載跨年尖峰時段的龐大訊務量。

台灣之星更於跨年當晚安排網路工程人員在現場24小時輪班待命及進行網路即時監控，後端也將同時進行網路流量觀察、即時調整與障礙狀況排除等，齊力展現最佳通訊與網路品質，確保274萬用戶在人潮聚集的跨年尖峰時刻，擁有最暢行無阻、加倍穩定的行動網路品質，將祝福傳遞給親朋好友，一同零時差迎接2022年到來。

再過幾天就要邁入嶄新的2022年，隨著本土疫情穩定控制、疫苗覆蓋率持續提升，全台國人紛紛安排好接下來三天跨年連假的出遊行程，準備迎接全新一年到來。

台灣之星5G開台至今邁入第二年，過去一年更投入全面資源加速網路建設、擴大全台涵蓋，至今4G+5G總基站數已成長超過10倍，其中5G基站年成長更高達374％、並將於今年底順利達成六都市區涵蓋90％及6000站5G訊號涵蓋範圍目標，繼續朝向2022年全台各縣市主要生活圈涵蓋100％，2023年全台市區、近郊及鄉鎮生活圈全面涵蓋。

除此之外，台灣之星也推出業界獨創「全民5G」資費。截至11月底，台灣之星5G用戶數已成長至44萬。台灣之星表示，仍將秉持三大之外的一個「好」的電信業者初衷。

為迎接全新2022年到來進行暖身，台灣之星特別於Facebook官方粉絲團規劃「跨年網速大對決」預測活動，小編團會直接前進台北、新北、高雄三大跨年熱點，分別為台北101、新北耶誕城及高雄駁二特區，跟周邊店家進行網速PK，消費者可以上台灣之星Facebook官方粉絲團指定貼文留言預測PK結果，全部預測中的粉絲，即可獲得抽獎資格，有機會獲得12個月5G上網吃到飽月租1元的超殺優惠方案，總計將抽出10名幸運兒。