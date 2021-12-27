中國人民銀官網公布，2022年人行工作會議於27日上午以視訊方式舉行。展望來年的重要工作，人行不點名但暗指恒大，表示2022年繼續按照穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈的方針，穩妥有序做好重點機構風險處置化解工作，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性迴圈和健康發展。

人行稱，會議題到，要依法加強對資本和平台企業監管，持續做好頭部網路金融平台整改工作。要發揮存款保險制度和行業保障基金在風險處置中的作用。

另外，要持續推進區域金融改革試點工作。持續打擊跨境賭博、電信網路詐騙和非法支付活動。加強金融科技應用與管理。穩妥有序推進數位人民幣研發試點。推動特定非金融行業反洗錢工作。落實推進普惠金融高品質發展實施意見。

人行在會上還提到，擬推出金融基礎設施監管辦法。穩步推進債券市場改革開放。進一步完善貨幣、票據、黃金、衍生品等市場管理制度。穩步提高人民幣國際化水準。加強對香港人民幣離岸中心建設的支持力度，推動人民幣離岸市場健康發展。