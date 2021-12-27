農曆春節將近，網購生鮮年菜早鳥商機提早湧現，台灣線上零售業龍頭momo富邦媒(8454)宅食商機延，12月以來，生鮮年菜買氣增逾五成。 瞄準生鮮年菜置辦需求，momo集結650大生鮮品牌，提供約5萬項多元豐富的商品選擇。同時開跑《年終美食大賞》生鮮5折起活動，消費滿額登記再享5% momo幣回饋，預估生鮮年菜買氣將再成長2倍。

momo公布「生鮮年菜熱銷榜」，冠軍由「優鮮配」嚴選中段厚切鮭魚獲得，近期熱銷上萬片。可做為開胃小菜、鍋物調味、佳餚提味的「協發行」泡菜排緊追在後。年節桌上必備米其林星級牛排、北海道頂級干貝、秘製德國豬腳、野生烏魚子等也榜上有名。

年節圍爐是國人重要習俗，消費者將提前籌備年菜。根據momo「生鮮年菜熱銷榜」人氣冠軍由「優鮮配」嚴選中段厚切鮭魚獲得，大西洋清澈海水培育出的魚肉鮮嫩肥美，且鮭魚富含豐富營養價值，獲momo老饕美味標章認證，色香味俱全年菜桌上不可少。而亞軍百萬部落客美食千千大力推薦的「協發行」泡菜緊追在後，台式、韓式、胡麻等多種口味一應俱全，年節期間不論煮鍋、炒菜、配飯都能輕鬆將美味端上桌。第三名由米其林星級品質的「漢克嚴選」米其林星級雪花沙朗牛排獲得，科學化飼養全程品管嚴格把控，兼具美味及營養。

第四名則是年節送禮自用皆合適的「鮮綠生活」北海道頂級4S生干貝禮盒，飽滿貝肉、貝肉厚實、貝汁充沛大人小孩都喜歡。圍爐桌上不可少的「王品集團」嚴選特大秘製德國豬腳獲得第五名，烤箱、氣炸就能完美上菜。第六名至第十名依序為年節必吃「優鮮配」嚴選口湖頭等獎野生烏魚子、美味一次享「氣冷雞」雞肉澎派組、巨大尺寸上桌最豪氣的「鮮綠生活」台南老饕XXL去刺虱目魚肚、在家就可享有名店美味大餐的「王品集團」嚴選全牛套組，以及市面超罕見大尺寸「鮮綠生活」無毒巨無霸白蝦皇。

為滿足各式生鮮年菜置辦需求，12月31日之前，momo《年終美食大賞》生鮮5折起活動動員中，除精選水產海鮮、嚴選肉品、冷凍即食祭出優惠，還有智利空運櫻桃、日本青森蘋果、嚴選烏魚子、常溫熬雞精、名店芋泥布丁等多項美食。momo寵粉再加碼「滿額贈5％ momo幣」好康，凡於活動期間內指定商品單筆消費滿1588元，即可於當日參加登記。