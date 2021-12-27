隨著疫情趨緩，東森購物網11月業績開紅盤，各通路業績紛傳捷報，自然美美妝商品11月單月業績突破億元，以賣出「最多件數」來看，冠軍「東森自然美瑞昇平衡滋養霜」，共售出8357瓶，以營業額來看，冠軍則由「東森自然美積雪草煥活全能超值組」撐霸，共賣出5253組，創造6199萬元的驚人佳績。

東森購物表示，東森自然美在疫情期間，營收逆勢攀高，長期深受名媛、貴婦喜愛的東森自然美冠軍商品「瑞昇平衡滋養霜」主打全方位修護與提升防禦力，11月推出限時優惠價狂賣八千多瓶，創下單品單月銷售量佳績。貴婦圈口耳相傳的這款神奇「小藍罐」成為口罩敏感肌必備、醫美術後修護好幫手。

防疫期間，呵護與修復被口罩悶住的肌膚，被稱為「神仙草」的積雪草，是近幾年夯紅的保養成分，鎖住肌膚水份同時強化肌膚防禦力，改善乾燥肌並提升肌膚緊實、平滑細緻。11月推出的「積雪草煥活全能超值組」一開賣更創造了6千多萬元的銷售佳績。

東森購物表示，東森購物網以多元通路並進發展的經營模式，推升營收穩定成長，而獲利屢創新高原因，則來自於持續開發多項自營商品，並以好吃、美麗、健康為主軸。東森自然美展開線上與線下強強結合，開創全球美妝保健行銷通路，並成為東森購物成為金母雞。

東森自然美台灣2020年營收逆勢成長近40％，展店增加50家門市，目前全台總共328家，線上線下虛實整合發揮綜效。