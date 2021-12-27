跨年及元旦連假即將來臨，許多人已經計畫出遊、住飯店，有網友好奇詢問，大家退房的時候，會不會拿走飯店備品？引起熱烈討論，不少內行人舉出自己覺得必拿的備品，不過令人意外的是，有當過房務員的網友竟表示「能拿走的就拿走」。

一名網友在臉書社團《靠北住宿2.0》發文詢問「退房後，你會拿走飯店的備品嗎？」結果不少網友都認為，牙刷、梳子及浴帽必拿，紛紛回應「會，牙刷我都拿回家有時候刷東西可以用」、「浴帽必拿，染髮超好用」、「牙刷拿來刷廁所水槽細小縫隙也很好用」。

雖然有些人覺得，把飯店備品帶走是一種貪小便宜的行為，不過也有網友表示，飯店為了安全及防疫起見，剩下來的也是會全部丟掉，所以不拿白不拿，有的人甚至連冰箱的飲料、零食都會帶走，以免浪費。

一名曾擔任房務員的網友說出真心話表示「能拿走的就拿走，房務員比較方便做事」，也有曾經在飯店任職的網友解釋，之所以希望客人帶走，是因為全部補新的最快，否則還要多一道手續一樣一樣檢查，反而麻煩，而且房價原本就已經包含了那些備品，所以帶走也很合理。