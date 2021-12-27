2021年是大陸富豪大洗牌的一年。受大型地產發展商接連出現債務危機，以及大陸官方對科技領域加強監管，大陸富豪排名出現大變動。據富比世雜誌的最新2021年大陸富豪榜，截至12月27日，拼多多創辦人黃崢身價因近期大幅縮水，已跌至第16名。而10月底時，黃崢的資產還在富豪榜第五位。

香港東方日報報導，2020年榜首的阿里巴巴創始人馬雲身價也大幅下跌，排名跌至第四名。而大陸飲料品牌農夫山泉創辦人兼董事長鍾睒睒，則繼續稱霸富豪榜首位。

報導稱，大陸富豪身價縮水，原因與大陸針對科技行業的整頓行動愈演愈烈、導致企業股價重挫不無關係。

當中，過往以高調見稱的馬雲在2021年保持低調，甚少公開露面，但無助身家蒸發趨勢。其最新財產淨值縮減至364億美元，排第四位。抖音母公司字節跳動共同創始人張一鳴以594億美元身家排第二。至於排第三位的騰訊控股創始人馬化騰，身家達457億美元。