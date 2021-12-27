美國44歲男子威廉斯（McRoberts Williams）於當地時間11日在德拉瓦州「搶劫銀行」，他「只」搶了150美元（約新台幣4000元），得手後也不是立刻帶錢逃，而是走到銀行外的ATM，把剛搶來的錢存進自己戶頭！而警方也迅速趕到，將他拘捕。

根據德拉瓦州威爾明頓（Wilmington）當地警方發布聲明指出，這起搶劫案發生在當地時間週六，12月11日上午11點20分左右，當時威廉斯走入位於威明頓的富國銀行（Wells Fargo），拿出一張紙條，遞給一名櫃臺後的25歲女行員，字條上寫著：「搶劫！給我150美元」，女行員交付了金額不詳的現金給威廉斯，他立刻離開銀行。

不過拿到錢的威廉斯竟然不是立刻逃走，而是走到銀行外的ATM機，將搶來的錢全數存入自己的銀行帳戶，然後才悠哉地離開。也因此，接到銀行通報迅速趕到的員警，在離銀行不遠的商場輕易將他逮捕。

警方表示，威廉斯將被指控二級搶劫罪，目前正以6000美元（約新台幣16.6萬元）的現金保釋在押。