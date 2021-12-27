高雄市26日發生一起嚴重車禍，一名駕駛BMW的黃姓男子晚間行經河東路和國民街口時，撞上正在過馬路的一家四口，其中37歲范女因傷重宣告不治；而肇事駕駛酒測值竟高達1.24毫克，且已三度酒駕。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調詢問民眾對此事的看法，不少民眾紛紛怒吼「酒駕唯一死刑」。

對於26日晚間前金區河東路發生酒駕撞及一家四口，還導致1人死亡，高巿府新聞局長董建宏27日表示，市長陳其邁對此震怒，並指示交通局、警察局加強道安大執法，盡速研擬相關修法建議，以確保市民行的安全。

《中天新聞》27日派出記者在台北火車站進行街訪，詢問民眾「高雄男三度酒駕，撞飛過馬路的一家四口，母慘死，女兒重傷，陳其邁震怒，你覺得？」並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.震怒很多次也沒用！過幾天就忘了

2.快點辦公投！酒駕殺人唯一死刑啦

3.修法鞭刑啦！民進黨不是最會逕付二讀？

4.唉…酒駕零容忍只是蔡英文口號，變成酒駕您容忍

5.罰不怕啦！酒駕這問題，萬年無解…

結果顯示，有20位受訪民眾參與投票，5人選擇選項1，9人選擇選項2，2人選擇選項3，1人選擇選項4，3人選擇選項5。

受訪民眾表示，「我就很討厭酒駕的人，然後那種家屬的心情他是完全不了解」、「台灣的法律太輕了啦，都是縱容啦」、「我覺得可能罰的不夠重，不然他們感覺都不太珍惜別人的性命」、「那個刑責真的都不夠重」。