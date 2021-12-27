首屆閩台青年三對三籃球友誼賽暨兩岸職工聯誼賽12月25至26日在福州海峽奧體中心舉辦。本次活動以「青出於籃、攜手打拚」為主題，邀請到在閩台青及企業工會共32支隊伍、150名籃球愛好者參與，其中18支隊伍由在閩台胞構成，此外在閩台師、台生及創業就業台青還以工作人員、志願者、觀眾等身份積極參與本次活動，活動現場台青參與總數超100人，是今年福建省實體參與台青人數最多的民間體育賽事活動。

本次活動由福建省青年聯合會、福建師範大學、福州市體育局、福州市台港澳辦、福州市總工會、福州團市委等單位指導，福州市台胞投資企業協會、福州市青年聯合會主辦，福州文體產業開發運營有限公司、福州漢德堡體育文化發展有限公司等單位協辦執行。

籃球是最普及並深受兩岸青年喜歡的體育項目之一，本次活動以「3vs.3」籃球賽事為媒介，凝聚在閩台灣青年群體，廈門、平潭等地台胞紛紛組隊赴福州參賽，同時邀請福建醫科大學附屬協和醫院、福建醫科大學附屬口腔醫院、中國通信服務福建公司等企業工會參與，通過92場友好、精彩的對抗比賽，閩台青年在球場上以球會友、增進友誼，台商協會與大陸企業工會球場下建立聯繫、促進交流，實現以交流賽事促進台青、台企融入福建，增強台胞在閩生活幸福感，助力打造台胞台企登陸第一家園。

本次活動，包括馬祖地區總工會、台北市接骨服務職業工會、台中市銀樓職業工會及中華海峽珠寶交流協會等台灣民間組織負責人以視頻方式參加12月26日上午開幕式，表達共同推動閩台民間基層交流的意願，希望以此次活動為契機，建立閩台兩地基層工會聯絡機制，在未來疫情趨緩之時，促成兩岸基層職工面對面的交流往來。

由在閩台青策畫組織執行，是本次活動的一大特點。此次活動由今年剛成立的福州市台協會籃球隊所發起，從二月成立開始，已經逐步成為八十幾人的台胞球隊組織，其中包含台商、台乾、台青及台生等。

福州市台協會籃球隊隊長、賽會執行台青張釗瑞表示，「大家平時通過約球，能相互交流幫助、互通有無，能為台胞來榕學習、就業創業，提供很好的資訊來往及互助交友平台。」

活動的義工也是由在福州就讀的大學台生組成，通過活動，他們認識了許多閩台商會組織及工商界人士，為未來他們進行實習實踐搭建了良好的溝通橋梁。