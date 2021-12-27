加拿大總理杜魯道近日受訪時表示，西方國家應該對中國形成統一戰線，以防止中國利用商業利益令西方國家競爭互鬥。特魯多強調，中國一直在使西方國家之間爭鬥，因為這些國家一直在爭奪對大陸的經貿利益。

《法國國際廣播》報導說，杜魯道在接受加拿大電視台訪問時說，「西方國家一直在競爭，因為我們都是資本主義民主國家，希望取得好成績，尤其是中國中產階層崛起，帶來前所未有的機遇。而中國不時用非常巧妙的方式，令我們互相排斥。」

他呼籲，「西方國家必須更密切合作、站穩立場，如此中國才無法使用手段來玩弄及分化我們。」

《路透》指出，自2018年華為首席財務官孟晚舟因美國引渡令被加拿大拘留以來，加拿大和中國之間的關係一直非常冷淡。此後不久，中國拘留了兩名加拿大公民，並否認這是人質外交。今年9月孟晚舟與美國檢察官達成協議，結束了引渡的紛爭，2名加拿大人也在達成協議後數小時內獲釋。

報導指出，孟晚舟被捕之前，加拿大曾一再質疑中國的人權立場，早已經激怒了北京。兩國在互相釋放彼此公民之後，並未走得更近。本月早些時候，加拿大表示將與盟國一起，對明年2月在北京舉行的2022年冬季奧運會進行外交抵制，向中國發出關於其人權情況的信號。