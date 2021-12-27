陸媒問芯Voice於27日報導，大陸半導體教父、中芯國際創辦人張汝京即將轉戰進軍大陸國產半導體設備專案。

根據萬業企業26日公告，其控股子公司嘉芯半導體已經與嘉善縣西塘鎮簽訂了項目投資協議書，該項目預計投資總額為人民幣20億元，今後將形成年產能2450套的新設備，以及建成半導體翻新裝備研發及製造基地，年產達50台。用地面積為109公畝。

嘉芯半導體將採取「1＋N」產品平台模式，多方位佈局半導體核心設備賽道，覆蓋包括刻蝕、薄膜沉積、快速熱處理及退火、清洗設備等設備環節。

據瞭解，嘉芯半導體成立於2021年4月29日，主要股東為上海萬業企業和寧波芯恩半導體。而寧波芯恩半導體於2017年10月20日成立，其法人代表正是張汝京。而寧波芯恩半導體主要以半導體相關的技術類無形資產所有權作為無形資產出資與萬業企業合作創立嘉芯半導體。

報導稱，對於這次與萬業的合作，是否象徵為進軍國產設備業的第一步？張汝京對此回應：「對設備一直有興趣」。